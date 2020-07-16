ФК «Ростов» сыграл вничью с «Рубином»
Матч между ФК «Ростов» и «Рубином» завершился ничьей. Игра закончилась счетом 0:0, сообщает пресс-служба донского клуба.В источнике Первый тайм очень понравился, но не хватило забитого гола. Три-четыре хороших момента создали. Пока силы были. Во втором тайме подсели, пришлось делать вынужденные замены. Леонид Слуцкий сказал, что игра была равная? Во втором тайме - да, равная игра. Первый тайм, по моему, без вариантов.Газета.Ruвчера в 13:24
Советский спорт вчера в 13:55
Татар-информ вчера в 13:50