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ФК «Ростов» сыграл вничью с «Рубином»
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Матч между ФК «Ростов» и «Рубином» завершился ничьей. Игра закончилась счетом 0:0, сообщает пресс-служба донского клуба.В источнике
Валерий Карпин
футболист
Первый тайм очень понравился, но не хватило забитого гола. Три-четыре хороших момента создали. Пока силы были. Во втором тайме подсели, пришлось делать вынужденные замены. Леонид Слуцкий сказал, что игра была равная? Во втором тайме - да, равная игра. Первый тайм, по моему, без вариантов.Газета.Ruвчера в 13:24
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