ФК «Ростов» уступил «ЦСКА» в молодежном первенстве

Молодежный состав ФК «Ростов» уступил московскому «ЦСКА». Игра закончилась со счетом 1:2 в пользу гостей. Встреча прошла на стадионе «Олимпе-2» 8 марта.