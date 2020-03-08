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ФК «Ростов» уступил «ЦСКА» в молодежном первенстве
Блокнот Ростов-на-Дону
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  • Soccernews.ru
  • Rostov gazeta
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Молодежный состав ФК «Ростов» уступил московскому «ЦСКА». Игра закончилась со счетом 1:2 в пользу гостей. Встреча прошла на стадионе «Олимпе-2» 8 марта.В источнике
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Футбольный клуб «Ростов» проиграл ЦСКА в молодежном первенстве

Donday.ru 08:15
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ЦСКА обыграл «Ростов» в молодежном первенстве, а «Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом»

Советский спорт 07:15 
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ЦСКА вышел на второе место в молодежном первенстве, победив «Ростов»

Sportbox.RU 07:02
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