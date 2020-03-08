НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Сочи» одержал победу над «Уралом» в молодежном первенстве«Ростов» отдаст все силы в игре с ЦСКА и победит. Прогноз на матчБукмекеры верят в победу ФК «Ростов» над ЦСКАТрепещи ЦСКА! Павел Мамаев готовится дебютировать за «Ростов» в РПЛ«Спартак» — «Краснодар»: прогноз и ставка Игоря Гамулы на матч чемпионата РоссииГлавноеБольшунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в НорвегииГол Эдера принес «Локомотиву» победу над «Ахматом» в матче РПЛ«Спартак» обыграл «Динамо» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ«Шахтер» с хоккейным счетом обыграл «Колос» в чемпионате УкраиныОбъявлен состав женской сборной РФ по биатлону на этап КМ в ФинляндииКП - Ростов-на-ДонуФК «Ростов» уступил «ЦСКА» в молодежном первенствеБлокнот Ростов-на-Дону6Блокнот Ростов-на-ДонуФК РостовSoccernews.ruRostov gazetaSputnik ГрузияBobsoccerМолодежный состав ФК «Ростов» уступил московскому «ЦСКА». Игра закончилась со счетом 1:2 в пользу гостей. Встреча прошла на стадионе «Олимпе-2» 8 марта.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Футбольный клуб «Ростов» проиграл ЦСКА в молодежном первенствеDonday.ru 08:15ЦСКА обыграл «Ростов» в молодежном первенстве, а «Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом»Советский спорт 07:15 ЦСКА вышел на второе место в молодежном первенстве, победив «Ростов»Sportbox.RU 07:02рекламаЕщё по теме«Сочи» одержал победу над «Уралом» в молодежном первенстве«Ростов» отдаст все силы в игре с ЦСКА и победит. Прогноз на матчБукмекеры верят в победу ФК «Ростов» над ЦСКАТрепещи ЦСКА! Павел Мамаев готовится дебютировать за «Ростов» в РПЛ«Спартак» — «Краснодар»: прогноз и ставка Игоря Гамулы на матч чемпионата РоссииГлавноеБольшунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в НорвегииГол Эдера принес «Локомотиву» победу над «Ахматом» в матче РПЛ«Спартак» обыграл «Динамо» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ«Шахтер» с хоккейным счетом обыграл «Колос» в чемпионате УкраиныОбъявлен состав женской сборной РФ по биатлону на этап КМ в ФинляндииНовости