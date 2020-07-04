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Rostov gazetaRostov gazeta
ФК «Ростов» в Самаре сыграл вничью с «Крыльями Советов»
Евро-футбол.ру
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По результатам игры ФК «Ростов» занимает четвертое место в турнирной таблице, получив 43 очка. Ранее «Ростов» вничью сыграл с «Краснодаром».В источнике
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