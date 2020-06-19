НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
BetOnBetOn
«Ростов» вылетает на матч с «Сочи»
ODDS.ru
  • ODDS.ru
  • Нева Спорт
  • Реальное время
  • Soccer.ru
  • Sports.ru
  • Metaratings
  • Матч ТВ
  • Газета.Ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Sport24.ru
  • 1rnd.ru
  • Спорт-Экспресс
  • Спорт уик-энд
  • ФК Ростов
«Ростов» вылетает на матч «Сочи». Об этом клуб сообщил на своем официальном сайте, опубликовав фото своего автобуса. Состав будет опубликован позднее.В источнике
Подробнее о событии
alt

«Ростов» подтвердил, что сыграет с «Сочи». Основа клуба на карантине из-за коронавируса

Sports.ru 08:05
alt

Футболисты «Ростова» вылетают на игру в Сочи

ФК Ростов 07:35
alt

«Ростов» сыграет с «Сочи» юниорами, а спонсор клуба написал петицию о переносе матча. РПЛ, нам тебя не хватало!

Sport24.ru 07:30 
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости