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ФК «Ростов» выпустил заявление о матче против «Сочи»
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Футбольный клуб «Ростов» на своем сайте опубликовал заявление, в котором написал, что Российская Премьер-лига должна была сама решить судьбу матча против «Сочи», а не перекладывать ответственность на сочинскую команду.В источнике
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С чего всё начиналось
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ФК «Ростов» разъясняет позицию клуба относительно матча против ФК «Сочи»

«Ростов» считает, что решение по проведению матча 23-го тура Тинькофф-Чемпионата России по футболу «Сочи» — «Ростов» должна была принять Российская Премьер-Лига: либо перенести матч, либо отказать нашему клубу в переносе.
ФК Ростов вчера в 11:03
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Главные новости дня. Березуцкий отказался возглавить ЦСКА, «Ростов» раскритиковал РПЛ за отсутствие решения по матчу с «Сочи»

Бомбардир.ру вчера в 16:17
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ФК «Ростов» переложил ответственность за разгромный проигрыш в матче против «Сочи» на РПЛ

КП - Ростов-на-Дону вчера в 13:04
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ФК «Ростов» выпустил заявление о матче против «Сочи»

161.ru вчера в 12:49
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