ФК «Ростов» выпустил заявление о матче против «Сочи»
Футбольный клуб «Ростов» на своем сайте опубликовал заявление, в котором написал, что Российская Премьер-лига должна была сама решить судьбу матча против «Сочи», а не перекладывать ответственность на сочинскую команду.В источнике
С чего всё начиналось
«Ростов» считает, что решение по проведению матча 23-го тура Тинькофф-Чемпионата России по футболу «Сочи» — «Ростов» должна была принять Российская Премьер-Лига: либо перенести матч, либо отказать нашему клубу в переносе.
Бомбардир.ру вчера в 16:17
КП - Ростов-на-Дону вчера в 13:04