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В ФК «Ростов» прокомментировали матч с «Сочи»
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По мнению клуба, «вместо принятия решения лига самоустранилась, столкнув лбами два клуба и подставив «Сочи» под шквал критики». В «Ростове» считают, что вопросы проведения игр и утверждения календаря «находятся в сфере исключительной компетенции руководства РПЛ».В источнике
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С чего всё начиналось
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ФК «Ростов» разъясняет позицию клуба относительно матча против ФК «Сочи»

«Ростов» считает, что решение по проведению матча 23-го тура Тинькофф-Чемпионата России по футболу «Сочи» — «Ростов» должна была принять Российская Премьер-Лига: либо перенести матч, либо отказать нашему клубу в переносе.
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