В ФК «Ростов» прокомментировали матч с «Сочи»

По мнению клуба, «вместо принятия решения лига самоустранилась, столкнув лбами два клуба и подставив «Сочи» под шквал критики». В «Ростове» считают, что вопросы проведения игр и утверждения календаря «находятся в сфере исключительной компетенции руководства РПЛ».