В ФК «Ростов» прокомментировали матч с «Сочи»
По мнению клуба, «вместо принятия решения лига самоустранилась, столкнув лбами два клуба и подставив «Сочи» под шквал критики». В «Ростове» считают, что вопросы проведения игр и утверждения календаря «находятся в сфере исключительной компетенции руководства РПЛ».В источнике
С чего всё начиналось
«Ростов» считает, что решение по проведению матча 23-го тура Тинькофф-Чемпионата России по футболу «Сочи» — «Ростов» должна была принять Российская Премьер-Лига: либо перенести матч, либо отказать нашему клубу в переносе.
КП - Ростов-на-Дону вчера в 13:04
Спорт день за днем вчера в 11:51