ФК «Ростов» выпустил заявление о матче против «Сочи»

Руководство клуба написало, что не имеет никаких претензий к футбольному клубу «Сочи», их больше интересует система работы Российской Премьер-лиги. Именно РПЛ должна была самостоятельно решить вопрос о переносе матча, но переложила ответственность на плечи Ротенберга и его команды.