ФК «Ростов» выпустил заявление о матче против «Сочи»
Руководство клуба написало, что не имеет никаких претензий к футбольному клубу «Сочи», их больше интересует система работы Российской Премьер-лиги. Именно РПЛ должна была самостоятельно решить вопрос о переносе матча, но переложила ответственность на плечи Ротенберга и его команды.В источнике
С чего всё начиналось
«Ростов» считает, что решение по проведению матча 23-го тура Тинькофф-Чемпионата России по футболу «Сочи» — «Ростов» должна была принять Российская Премьер-Лига: либо перенести матч, либо отказать нашему клубу в переносе.
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