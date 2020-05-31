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«Рубин» сообщил об истечении контрактов у двух футболистов
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Казанский "Рубин" на официальном сайте сообщил, что команду покинут хавбек Ника Кипиани и нападающий Бека Микелталзе. К обоих игроков истек срок трудового соглашения.В источнике
Подробнее о событии
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Микелтадзе и Кипиани покинули «Рубин» в связи с истечением сроков контрактов

Sports.ru 09:39
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Микелтадзе и Кипиани покинули «Рубин»

Sportbox.RU 09:32
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Микелтадзе и Кипиани покинули «Рубин»

Sport24.ru 09:21 
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