НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Телеканал 360°Телеканал 360°
ФК «Сочи» извинился перед «Ростовом» за мем «школьник в болоте»
КП - Ростов-на-Дону
  • Телеканал 360°0:15
Представители футбольного клуба «Сочи» извинились перед соперниками из «Ростова» за мем «школьник в болоте», который они выложили в Instagram-аккаунте команды перед матчем 19 июня. Свое сожаление о неудачной шутке выразил пресс-атташе клуба Александр Груднев, сообщил ТАСС.В источнике
8
С чего всё начиналось
alt

ФК «Сочи» извинился за предматчевую шутку над «Ростовом» в социальных сетях

Футбольный клуб "Сочи" принес извинения "Ростову" и его болельщикам за шуточную публикацию в Instagram перед матчем 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе "Сочи" Александр Груднев. "Сочи" в пятницу на своем поле обыграл "Ростов" со счетом 10:1.
ТАСС Спорт вчера в 16:44
Подробнее о событии
alt

ФК «Сочи» извинился за шутку над «Ростовом» со школьником в болоте

Кубань 24 03:30
alt

«Сочи» извинился перед «Ростовом» за пост в инстаграме

Футбол России 01:34
alt

«Сочи» извинился перед «Ростовом» за шутку про школьников

Газета.Ru вчера в 22:40
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости