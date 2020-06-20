ФК «Сочи» извинился перед «Ростовом» за мем «школьник в болоте»

Представители футбольного клуба «Сочи» извинились перед соперниками из «Ростова» за мем «школьник в болоте», который они выложили в Instagram-аккаунте команды перед матчем 19 июня. Свое сожаление о неудачной шутке выразил пресс-атташе клуба Александр Груднев, сообщил ТАСС.