ФК «Сочи» извинился перед «Ростовом» за мем «школьник в болоте»
Представители футбольного клуба «Сочи» извинились перед соперниками из «Ростова» за мем «школьник в болоте», который они выложили в Instagram-аккаунте команды перед матчем 19 июня. Свое сожаление о неудачной шутке выразил пресс-атташе клуба Александр Груднев, сообщил ТАСС.В источнике
С чего всё начиналось
Футбольный клуб "Сочи" принес извинения "Ростову" и его болельщикам за шуточную публикацию в Instagram перед матчем 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе "Сочи" Александр Груднев. "Сочи" в пятницу на своем поле обыграл "Ростов" со счетом 10:1.