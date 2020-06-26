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ФК «Сочи» выступил с заявлением о матче с «Ростовом»
Российская газета
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Со своей стороны ФК «Сочи» не имело возможности задействовать резервный или молодежный состав команды, принимая во внимание, что о решении ФК «Ростов» об участии в матче стало известно непосредственно в день игры.В источнике
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С чего всё начиналось
В пятницу вечером - буквально перед самым началом выездного поединка 24-го тура Российской премьер-лиги в Грозном против "Ахмата" - футбольный клуб выступил с официальным заявлением по поводу предыдущего скандального матча с "Ростовом".
Российская газета вчера в 11:24
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«Не приемлем игру в поддавки». «Сочи» выступил с заявлением по матчу с «Ростовом»

Вести.Ru вчера в 12:00
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«Сочи» заявил, что проявил уважение к «Ростову», выставив на игру основной состав

Советский спорт вчера в 11:09
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«Сочи» – о матче с «Ростовом»: считаем неприемлемым «играть в поддавки» в профессиональном спорте

Metaratings вчера в 10:51
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