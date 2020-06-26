ФК «Сочи» выступил с заявлением о матче с «Ростовом»

Со своей стороны ФК «Сочи» не имело возможности задействовать резервный или молодежный состав команды, принимая во внимание, что о решении ФК «Ростов» об участии в матче стало известно непосредственно в день игры.