ФК «Сочи» выступил с заявлением о матче с «Ростовом»
Со своей стороны ФК «Сочи» не имело возможности задействовать резервный или молодежный состав команды, принимая во внимание, что о решении ФК «Ростов» об участии в матче стало известно непосредственно в день игры.В источнике
С чего всё начиналось
В пятницу вечером - буквально перед самым началом выездного поединка 24-го тура Российской премьер-лиги в Грозном против "Ахмата" - футбольный клуб выступил с официальным заявлением по поводу предыдущего скандального матча с "Ростовом".
Советский спорт вчера в 11:09
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