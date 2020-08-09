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Федун: «Спартак» снимается с чемпионата России по футболу
LiveSport.ru
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Mossovetinfo.ru – Владелец московского «Спартака» Леонид Федун после матча с «Сочи» сообщил, что команда снимается с чемпионата России по футболу.В источнике
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С чего всё начиналось
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Леонид Федун: «Объявлю, что „Спартак“ снимается с чемпионата»

После матча «Спартак» – «Сочи» (2:2), в котором в ворота красно-белых было назначено два пенальти, Леонид Федун сделал громкое заявление через «СЭ» В первом же туре нового чемпионата разразился громкий скандал.
Спорт-Экспресс 9 августа в 17:28
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Федун: «Спартак» снимается с чемпионата России

РИА Новости вчера в 01:31
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«Спартак» готов сняться с чемпионата, Родченков говорит о допинге и «Зените», победы «Вашингтона» и Ферстаппена и другие новости утра

Sports.ru вчера в 00:00
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Тарпищев о возможном снятии «Спартака»: «Бунт ни к чему хорошему не приведет»

Sport24.ru 9 августа в 22:25 
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