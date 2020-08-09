НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеКокорин не поможет «Спартаку» в игре первого тура РПЛ против «Сочи»Поставившего пенальти в ворота «Спартака» арбитра отстранили от работыРФС отговорил Федуна от снятия «Спартака» с чемпионата РоссииСоболев поблагодарил «Спартак» за поддержку в связи с кончиной матери«Спартак» сыграл вничью с «Сочи», забившим два гола с пенальтиГлавноеРоман Широков отстранен от эфиров на «Матч ТВ»Судья матча «Спартак»–«Сочи» объяснил решение назначить пенальтиПолузащитник ЦСКА Влашич может перейти в «Наполи»Деспотович озвучил главную задачу «Рубина» на сезон«Химки» арендовали у «Спартака» полузащитника ЛомовицкогоМоссоветФедун: «Спартак» снимается с чемпионата России по футболуLiveSport.ru625Пятый канал0:31Мой Брянск1:33МИР 242:35Piter.tv1:37РЕН ТВ6:33НТВ2:27Mossovetinfo.ru – Владелец московского «Спартака» Леонид Федун после матча с «Сочи» сообщил, что команда снимается с чемпионата России по футболу.В источнике Комментировать3,1KС чего всё начиналось Леонид Федун: «Объявлю, что „Спартак“ снимается с чемпионата»После матча «Спартак» – «Сочи» (2:2), в котором в ворота красно-белых было назначено два пенальти, Леонид Федун сделал громкое заявление через «СЭ» В первом же туре нового чемпионата разразился громкий скандал.Спорт-Экспресс 9 августа в 17:28Подробнее о событии Федун: «Спартак» снимается с чемпионата РоссииРИА Новости вчера в 01:31«Спартак» готов сняться с чемпионата, Родченков говорит о допинге и «Зените», победы «Вашингтона» и Ферстаппена и другие новости утраSports.ru вчера в 00:00Тарпищев о возможном снятии «Спартака»: «Бунт ни к чему хорошему не приведет»Sport24.ru 9 августа в 22:25 рекламаЕщё по темеКокорин не поможет «Спартаку» в игре первого тура РПЛ против «Сочи»Поставившего пенальти в ворота «Спартака» арбитра отстранили от работыРФС отговорил Федуна от снятия «Спартака» с чемпионата РоссииСоболев поблагодарил «Спартак» за поддержку в связи с кончиной матери«Спартак» сыграл вничью с «Сочи», забившим два гола с пенальтиГлавноеРоман Широков отстранен от эфиров на «Матч ТВ»Судья матча «Спартак»–«Сочи» объяснил решение назначить пенальтиПолузащитник ЦСКА Влашич может перейти в «Наполи»Деспотович озвучил главную задачу «Рубина» на сезон«Химки» арендовали у «Спартака» полузащитника ЛомовицкогоНовости