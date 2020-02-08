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ФК «Спартак» выиграл межсезонный турнир в Катаре
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Футболисты московского "Спартака" со счетом 3:2 победили соперников из белградского "Партизана" в заключительном, третьем туре межсезонного турнира в Катаре с участием четырех команд.В источнике
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