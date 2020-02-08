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«Спартак» победил «Партизан» и выиграл Кубок Париматч Премьер
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Московский «Спартак» обыграл белградский «Партизан» в матче третьего тура товарищеского турнира в Катаре — Кубка Париматч Премьер. Встреча завершилась со счётом 3:2.В источнике
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«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Партизаном» на Кубке Париматч Премьер

Sportbox.RU 04:53
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«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Партизаном» на Кубке Париматч Премьер

Матч ТВ 04:53
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«Спартак» показал, что осталось за кадром победного матча с «Партизаном»

Sport24.ru 04:07 
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