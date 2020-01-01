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В «Тамбове» рассказали про переговоры о переезде в Нижний Новгород
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Спортивный директор футбольного клуба «Тамбов» Павел Худяков заявил, что ведутся переговоры с властями Нижнего Новгорода о возможном проведении матчей в городе.В источнике
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В «Тамбове» рассказали про переговоры о переезде в Нижний Новгород

RT на русском 13:59
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Клуб РПЛ готов поменять прописку, но не исключено, что придется сменить и название

Спорт уик-энд 13:54
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«Тамбов» может переехать в Нижний Новгород на постоянной основе

Sportbox.RU 13:47
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