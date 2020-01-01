«Тамбов» договорился о переходе двух игроков «Краснодара»

В минувшем сезоне 25-летний Грицаенко выступал за "Тамбов" на правах аренды, провел за клуб 19 матчей и забил один гол. На счету 24-летнего Онугхи три матча за "Краснодар".