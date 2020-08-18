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Кокорин и Урунов отправились со «Спартаком» на матч с «Уфой»
Спорт-Экспресс
  • Bash.News1:19
На матч отправились в том числе Остон Урунов и Александр Кокорин, являющиеся новичками команды. Отмечается, что Кокорин залечил мышечную травму, а Урунов набрал форму после выздоровления от коронавирусной инфекции.В источнике
Подробнее о событии
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Урунов прилетел со «Спартаком» на матч с «Уфой»

Sport24.ru 18 августа в 16:28 
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СМИ: Кокорин не полетел со «Спартаком» на матч с «Уфой»

Матч ТВ 18 августа в 14:05
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Кокорин не полетел со «Спартаком» на матч с «Уфой». Он пропустит 3-ю игру подряд

Sports.ru 18 августа в 13:15
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