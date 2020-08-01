НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Футбол РоссииФутбол России
Газизов: у «Уфы» есть предложение по Урунову на 5-6 млн евро не из РПЛ
Metaratings
  • Metaratings
  • Sportbox.RU
  • Газета.Ru
Ранее была информация, что "Спартак" приобретет Урунова за 2 млн евро и будет платить ему зарплату в размере 600 тысяч евро в год. Урунов провел за "Уфу" в минувшем сезоне РПЛ 10 матчей.В источнике
2
С чего всё начиналось
alt

Газизов: зарубежный клуб предлагает за футболиста «Уфы» Урунова €5-6 млн

Футбольный клуб "Уфа" получил предложение по трансферу полузащитника Остона Урунова от зарубежного клуба в размере €5-6 млн. Об этом журналистам сообщил генеральный директор "Спартака", бывший гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов.
ТАСС Спорт вчера в 11:01
Подробнее о событии
alt

Урунова могут перехватить у «Спартака», и это не клуб РПЛ

BetOn вчера в 13:29
alt

Газизов рассказал, что у «Уфы» есть предложение о трансфере Урунова за 5-6 млн евро

Metaratings вчера в 12:40
alt

Газизов: «Все сейчас смеются, но по Урунову есть предложение в районе 5-6 миллионов евро. И это не из РПЛ»

Sport24.ru вчера в 12:28 
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости