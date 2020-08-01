Газизов: у «Уфы» есть предложение по Урунову на 5-6 млн евро не из РПЛ
Ранее была информация, что "Спартак" приобретет Урунова за 2 млн евро и будет платить ему зарплату в размере 600 тысяч евро в год. Урунов провел за "Уфу" в минувшем сезоне РПЛ 10 матчей.В источнике
С чего всё начиналось
Футбольный клуб "Уфа" получил предложение по трансферу полузащитника Остона Урунова от зарубежного клуба в размере €5-6 млн. Об этом журналистам сообщил генеральный директор "Спартака", бывший гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов.
Metaratings вчера в 12:40