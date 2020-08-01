Газизов: у «Уфы» есть предложение по Урунову на 5-6 млн евро не из РПЛ

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Ранее была информация, что "Спартак" приобретет Урунова за 2 млн евро и будет платить ему зарплату в размере 600 тысяч евро в год. Урунов провел за "Уфу" в минувшем сезоне РПЛ 10 матчей. В источнике