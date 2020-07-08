НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
БашинформБашинформ
ФК «Уфа» победил «Ростов» со счетом 2:1
Дон-ТР
  • Дон-ТР
  • ToDay News Ufa
  • RT на русском
  • Газета.Ru
  • Кто главный Ростов
  • Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону
  • Матч ТВ
  • LiveSport.ru
  • Нева Спорт
  • Sports.ru
  • Газета Республика Башкортостан
  • Евро-футбол.ру
  • Спорт уик-энд
  • LiveResult.Ru
  • Metaratings
  • Soccernews.ru
  • Футбол России
  • Блокнот Ростов-на-Дону
  • PROСПОРТ Казахстан
  • Чемпионат-Ростов
  • КП - Ростов-на-Дону
  • ODDS.ru
  • 1rnd.ru
Футбольный клуб «Уфа» со счетом 2:1 победил «Ростов» в выездном матче 27-го тура российской премьер-лиги.В источнике
3
Подробнее о событии
alt

Ростов - Уфа: прогноз Игоря Широкова 8 июля 2020

Ставка TV 05:06
alt

Азер Алиев: «„Уфа“ уже не раз показывала, что может перевернуть любой матч»

Горобзор.ру 02:17
alt

«Ростов» проиграл «Уфе» – 1:2. У команды Карпина одна победа в 6 матчах

Sports.ru вчера в 15:30
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости