БашинформФК «Уфа» попрощался с пятью футболистамиСтан футбольного клуба «Уфа» сегодня покинули сразу 5 игроков, сообщает пресс-служба уфимцев.БашинформБашкирский клуб покинут Дилан Ортиз, Филип Мрзляк, Боян Йокич, Неманья Милетич.Sport24.ruВ «Ростов» вернется Александр Саплинов, проведший за «Уфу» 20 матчей на правах аренды.Спорт-Экспресс«Уфа» упустила возможность сохранить прописку в РПЛ, уступив по сумме двух стыковых матчей «Оренбургу».Sport24.ruЧитать далееСвернутьБашинформПруфы.рфЕвро-футбол.руФутбол РоссииГазета.RuSport24.ruSports.ruBetOnАргументы и Факты - УфаГоробзор.руМатч ТВStavkinasport.comБомбардир.руBookmaker-ratings.ruInc-news.ruMetaratingsUfacityNews.ruПодробнее о событии«Уфа» объявила об уходе ещё трёх футболистовФутбол на Куличках09:28«Уфа» сообщила об уходе пяти футболистовРИА Новости09:13«Уфа» попрощалась с легионерами после вылета из РПЛМатч ТВ08:08Мрзляк и Милетич покинули «Уфу»Евро-футбол.ру08:46Все легионеры покинут «Уфу» этим летомSoccer.ru07:26«Уфа» объявила об уходе Саплинова, Ортиса, Милетича и МрзлякаФутбол России08:17«Уфу» после вылета в ФНЛ покинут Мрзляк и Милетич — СМИSportbox.RU28 мая в 15:29Показать ещёОценить10