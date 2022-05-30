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ФК «Уфа» попрощался с пятью футболистами

Стан футбольного клуба «Уфа» сегодня покинули сразу 5 игроков, сообщает пресс-служба уфимцев.
Башинформ
Башкирский клуб покинут Дилан Ортиз, Филип Мрзляк, Боян Йокич, Неманья Милетич.
Sport24.ru
В «Ростов» вернется Александр Саплинов, проведший за «Уфу» 20 матчей на правах аренды.
Спорт-Экспресс
«Уфа» упустила возможность сохранить прописку в РПЛ, уступив по сумме двух стыковых матчей «Оренбургу».
Sport24.ru
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Подробнее о событии

«Уфа» объявила об уходе ещё трёх футболистов
Футбол на Куличках09:28
«Уфа» сообщила об уходе пяти футболистов
РИА Новости09:13
«Уфа» попрощалась с легионерами после вылета из РПЛ
Матч ТВ08:08
Мрзляк и Милетич покинули «Уфу»
Евро-футбол.ру08:46
Все легионеры покинут «Уфу» этим летом
Soccer.ru07:26
«Уфа» объявила об уходе Саплинова, Ортиса, Милетича и Мрзляка
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