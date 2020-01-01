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Bash.NewsBash.News
ФК «Уфа» потерпел поражение от «Динамо» в домашнем матче
Bash.News
  • Bash.News2:24
Футбольный клуб «Уфа» потерпел поражение в домашнем матче. Команда Вадима Евсеева принимала московское «Динамо».В источнике
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Подробнее о событии
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Евсеев — о матче с «Динамо»: пропустили, проиграли, но не сдались

Чемпионат 02:07
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«Пропустили, проиграли, но не сдались». Евсеев — о матче с «Динамо»

Спорт-Экспресс вчера в 14:39
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Евсеев: «Нравится, что ребята после игры были реально опустошены»

Евро-футбол.ру вчера в 14:11
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