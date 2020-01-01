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Дружба (Мишкинский район)Дружба (Мишкинский район)
ФК «Уфа» в матче с «Тамбовом» планирует показать атакующий футбол
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Главное не перегореть, добавил Евсеев. Он также сказал, что постарается найти слова, чтобы футболисты показали требуемый уровень.В источнике
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Евсеев: «В матче с „Тамбовом“ будем больше атаковать»

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Главный тренер В. Евсеев: нам нужно показать свою игру

На земле Салавата 04:45
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Тренер ФК «Уфа» рассказал о тактике команды в ближайшем матче

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