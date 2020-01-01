НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеВадим Евсеев: «Панибратства в „Уфе“ нет, но пошутить с игроками можем»Евсеев рассказал, как теперь проходят теоретические занятия в «Уфе»«Они нас стараются переиграть, мы стараемся их перехитрить»: Вадим Евсеев о неизвестных увлечениях, взаимоотношениях в «Уфе», инвесторах, инстаграме и игре с «Тамбовом»Евсеев: сильные команды пытаются нас переиграть, а мы их - перехитрить или перетерпетьГлавноеТарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матчеВсе клубы КХЛ подали заявки на участие в следующем сезонеДвое сотрудников РФС наказаны за ошибку в регламенте Кубка РоссииКвоту для зрителей на матчах РПЛ могут расширить с 10 до 30 процентовДружба (Мишкинский район)ФК «Уфа» в матче с «Тамбовом» планирует показать атакующий футболКрасное знамя (Нефтекамск)9Красное знамя (Нефтекамск)Общественная электронная газетаКраснокамские зориОгни АгиделиBash.NewsУфимские нивыЯнаульские зориАсылыкульЕвро-футбол.руГлавное не перегореть, добавил Евсеев. Он также сказал, что постарается найти слова, чтобы футболисты показали требуемый уровень.В источнике Комментировать1Подробнее о событии Евсеев: «В матче с „Тамбовом“ будем больше атаковать»Евро-футбол.ру 05:49Главный тренер В. Евсеев: нам нужно показать свою игруНа земле Салавата 04:45Тренер ФК «Уфа» рассказал о тактике команды в ближайшем матчеBash.News 04:33 рекламаЕщё по темеВадим Евсеев: «Панибратства в „Уфе“ нет, но пошутить с игроками можем»Евсеев рассказал, как теперь проходят теоретические занятия в «Уфе»«Они нас стараются переиграть, мы стараемся их перехитрить»: Вадим Евсеев о неизвестных увлечениях, взаимоотношениях в «Уфе», инвесторах, инстаграме и игре с «Тамбовом»Евсеев: сильные команды пытаются нас переиграть, а мы их - перехитрить или перетерпетьГлавноеТарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матчеВсе клубы КХЛ подали заявки на участие в следующем сезонеДвое сотрудников РФС наказаны за ошибку в регламенте Кубка РоссииКвоту для зрителей на матчах РПЛ могут расширить с 10 до 30 процентовНовости