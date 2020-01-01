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ФК «Уфа» выпустит в продажу 200 билетов на матч с «Тамбовом»
Business FM Уфа
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Футбольный клуб «Уфа» запустит продажу билетов на матч с «Тамбовом» с 17 июня. В кассы стадиона «Нефтяник» из-за ограничений поступит только 200 билетов.В источнике
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«Уфа» объявила о начале продажи билетов на матч с «Тамбовом»

Sportbox.RU 09:22
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«Уфа» объявила о начале продажи билетов на матч с «Тамбовом»

Матч ТВ 09:22
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На «Уфу» в продажу поступит всего сто билетов. Главные новости спорта в Башкирии за неделю

Business FM Уфа 08:31
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