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«Уфа» сыграет против «Спартака» в белой форме
UfaTime.ru
  • Bash.News0:30
"Уфа" проведёт матч против "Спартака" в матче 24-го тура российской премьер-лиги. Как сообщает пресс-служба клуба, команда Вадима Евсеева сыграет в белой форме.В источнике
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