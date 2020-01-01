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Бомбардир.руБомбардир.ру
Карпов: «У „Урала“ не хватает денег, чтобы выдать игрокам зарплату»
Metaratings
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  • Тульский футбол
  • ИА Красная Весна
Бывший журналист «Матч ТВ» и «Чемпионата» Иван Карпов рассказал о финансовых трудностях в «Урале». Команда не может выдать футболистам зарплату за май.В источнике
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«Урал» не может платить зарплаты футболистам из-за проблем с финансированием

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У «Урала» проблемы с финансированием – клубу нечем платить футболистам за май

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Источник: «Урал» испытывает большие проблемы с финансированием

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