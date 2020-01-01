Карпов: «У „Урала“ не хватает денег, чтобы выдать игрокам зарплату»

Бывший журналист «Матч ТВ» и «Чемпионата» Иван Карпов рассказал о финансовых трудностях в «Урале». Команда не может выдать футболистам зарплату за май.