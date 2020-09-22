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ФК «Урал» расторг контракт с защитником Вараздатом Арояном
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28-летний защитник Вараздат Ароян покидает футбольный клуб «Урал» по взаимному согласию сторон, сообщается на сайте клуба.В источнике
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«Урал» объявил о расставании с армянским защитником

Спорт-Экспресс 08:26
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«Урал» объявил о расставании с Вараздатом Арояном

Чемпионат 08:13
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Защитник Вараздат Ароян покидает «Урал»

РИА Новости 08:12
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