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ФК «Зенит» приостановил тренировки до 22 марта
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Футболисты отпущены по домам и в следующий раз соберутся в тренировочном центре на своей базе в Удельном парке 22 марта, сообщили в пресс-службе ФК «Зенит».В источнике
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«Зенит» приостановил тренировки до 22 марта

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