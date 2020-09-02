ФК «Знамя» с Павлюченко в составе вышел в групповой этап Кубка России

Ногинское "Знамя" на своем поле победило в серии пенальти саратовский "Сокол" в матче 1/64 финала Бетсити - Кубка России по футболу и вышло в групповой этап турнира. В источнике