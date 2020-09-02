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ФК «Знамя» с Павлюченко в составе вышел в групповой этап Кубка России
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Ногинское "Знамя" на своем поле победило в серии пенальти саратовский "Сокол" в матче 1/64 финала Бетсити - Кубка России по футболу и вышло в групповой этап турнира.В источнике
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Клуб Павлюченко и Самедова вышел в групповой этап Кубка России

Чемпионат 14:43
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Иркутский «Зенит», «Знамя» и «Ленинградец» прошли в 1/32 финала Кубка России

Sport.ru 12:30
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«Знамя» и «Машук-КМВ» преодолели барьер 1/64 финала Кубка России

Sport24.ru 11:43 
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