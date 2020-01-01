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ФНЛ опрашивает руководителей клубов, стоит ли останавливать сезон
Матч ТВ
  • Матч ТВ
  • Bookmaker-ratings.ru
По данным matchtv.ru, в понедельник ФНЛ проводит по телефону опрос руководителей клубов, участвующих в турнире, в связи с пандемией коронавируса.В источнике
Подробнее о событии
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Источник: розыгрыш Олимп-ФНЛ будет приостановлен

Bookmaker-ratings.ru 06:39
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Первенство ФНЛ остановят до 10 апреля, хотя многие клубы готовы продолжать играть

Матч ТВ 05:49
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Первенство ФНЛ остановят до 10 апреля, хотя многие клубы готовы продолжать играть

Sportbox.RU 05:49
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