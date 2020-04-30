ФНЛ прекращает сезон, «Ротор» выходит в премьер-лигу

В четверг на видеоконференции клубов ФНЛ было принято решение досрочно завершить сезон-2019/20 – положение команд в турнирной таблице зафиксируют, и в премьер-лигу должны выйти «Ротор» и «Химки».