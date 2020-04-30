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ФНЛ прекращает сезон, «Ротор» выходит в премьер-лигу
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В четверг на видеоконференции клубов ФНЛ было принято решение досрочно завершить сезон-2019/20 – положение команд в турнирной таблице зафиксируют, и в премьер-лигу должны выйти «Ротор» и «Химки».В источнике
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С чего всё начиналось
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Клубы ФНЛ проголосовали за завершение сезона. «Чертаново», «Торпедо» и «Нефтехимик» — против

Как стало известно «СЭ», большинство клубов ФНЛ проголосовало за досрочное завершение сезона. Однако окончательное решение примет исполком РФС. Против завершения выступило три команды: «Чертаново», «Торпедо» и «Нефтехимик».
Спорт-Экспресс 30 апреля в 06:10
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Спорт-Экспресс вчера в 12:45
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