ФСБ изучает финансовые документы красноярского «Енисея»

Сотрудники ФСБ проводят обыски в офисе красноярского футбольного клуба «Енисей», сообщили 11 февраля в пресс-службе регионального министерства спорта. «ФСБ проводит расследование относительно действий предыдущей администрации клуба и изучает финансовые документы», — сообщили ТАСС в пресс-службе.