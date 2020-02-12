ФСБ изучает финансовые документы красноярского «Енисея»
Сотрудники ФСБ проводят обыски в офисе красноярского футбольного клуба «Енисей», сообщили 11 февраля в пресс-службе регионального министерства спорта. «ФСБ проводит расследование относительно действий предыдущей администрации клуба и изучает финансовые документы», — сообщили ТАСС в пресс-службе.В источнике
С чего всё начиналось
Региональное управление ФСБ изучает финансовые документы красноярского футбольного клуба "Енисей". Об этом ТАСС сообщили в министерстве спорта региона.