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Фабио Каннаваро назвал двух лучших футболистов в истории
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
На второе место Каннаваро поставил бразильца Роналдо.В источнике
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Фабио Каннаваро назвал двух лучших футболистов в истории

Спорт-Экспресс 13:18
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Каннаваро: «Для меня лучший — Марадона. Роналдо — единственный, кто приблизился к Диего»

Sport24.ru 13:09 
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