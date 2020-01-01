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Фабрегас предсказал каминг-ауты в футболе
ODDS.ru
  • ODDS.ru
  • CT news
  • Sports.ru
В будущем кто-то в футболе признается, что он гей.В источнике
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Фабрегас предсказал каминг-ауты в футболе

CT news 04:10
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Фабрегас: в будущем кто-то в футболе объявит, что он гей

Футбол России 03:12
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Фабрегас предсказал, что каминг-ауты станут привычным явлением

ProstoProSport 02:08 
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