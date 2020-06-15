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Фабрегас призвал сажать в тюрьму расистов
Sports.ru
  • Sports.ru
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Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас поделился мнением о расизме на стадионах.В источнике
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Сеск Фабрегас призвал сажать в тюрьму за расизм

Чемпионат 19:41
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Фабрегас призвал сажать в тюрьму расистов

Спорт-Экспресс 19:19
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Фабрегас: «Если расистов нужно сажать в тюрьму — отправим их в тюрьму»

Sport24.ru 17:38 
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