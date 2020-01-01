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Фабрегас призвал сажать в тюрьму за расизм
Sports.ru
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Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас выступил за жесткую борьбу с расизмом.В источнике
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Фабрегас призвал сажать в тюрьму за расизм

Матч ТВ вчера в 23:50
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Сеск Фабрегас призвал сажать в тюрьму за расизм

Чемпионат вчера в 19:41
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Фабрегас призвал сажать в тюрьму расистов

Спорт-Экспресс вчера в 19:19
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