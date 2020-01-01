НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс
«Факел» обыграл СКА в матче за девятое место на Кубке ФНЛ
Обозреватель Врн
  • Обозреватель Врн
  • Горком
  • РИА Воронеж
  • Дон-ТР
В матче за девятое место на Кубке ФНЛ «Факел» выиграл у СКА (2:0). В составе победителей дубль сделал Алексей Евсеев.В источнике
Подробнее о событии
alt

«Факел» обыграл СКА в матче за девятое место на Кубке ФНЛ

Спорт-Экспресс 13:20
alt

«Факел» обыграл ростовский СКА и занял девятое место на Кубке ФНЛ

Советский спорт 13:16 
alt

Дубль Евсеева помог «Факелу» обыграть СКА в Кубке ФНЛ

Sportbox.RU 13:09
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости