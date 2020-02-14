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«Факел» обыграл «Урал» в матче Кубка ФНЛ
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Воронежский "Факел" обыграл "Урал" в матче первого тура Кубка ФНЛ.В источнике
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«Факел» обыграл «Урал-2», «Химки» победили «Родину» в матчах Кубка ФНЛ

РИА Новости 14 февраля в 14:17
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«Факел» обыграл «Урал» в матче Кубка ФНЛ

Soccer.ru 14 февраля в 13:22 
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Автогол «Факела» не спас «Урал» от поражения в Кубке ФНЛ

Sportbox.RU 14 февраля в 13:14
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