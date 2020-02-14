НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеНорвежский биатлонист призвал уважать победу Логинова на ЧМ«Манчестер Сити» исключили из Лиги чемпионовПрогноз на биатлон: держим под прицелом Паулину ФиалковуСМИ узнали о желании Кокорина получать в «Зените» €4 млн в год«Вашингтон» Овечкина уступил «Аризоне»Soccer.ru«Факел» обыграл «Урал» в матче Кубка ФНЛTV Губерния6TV ГубернияВести48ГоркомРИА ВоронежОбластная газетаОбозреватель ВрнВоронежский "Факел" обыграл "Урал" в матче первого тура Кубка ФНЛ.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Факел» обыграл «Урал-2», «Химки» победили «Родину» в матчах Кубка ФНЛРИА Новости 14 февраля в 14:17«Факел» обыграл «Урал» в матче Кубка ФНЛSoccer.ru 14 февраля в 13:22 Автогол «Факела» не спас «Урал» от поражения в Кубке ФНЛSportbox.RU 14 февраля в 13:14рекламаГлавноеНорвежский биатлонист призвал уважать победу Логинова на ЧМ«Манчестер Сити» исключили из Лиги чемпионовПрогноз на биатлон: держим под прицелом Паулину ФиалковуСМИ узнали о желании Кокорина получать в «Зените» €4 млн в год«Вашингтон» Овечкина уступил «Аризоне»Новости