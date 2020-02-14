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«Факел» обыграл «Урал» в матче Кубка ФНЛ
TV Губерния
  • Телеканал 360°1:00
  • РЕН ТВ0:23
Воронежский "Факел" обыграл "Урал" в матче первого тура Кубка ФНЛ.В источнике
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Болельщики «Урала» и «Факела» были избиты во время матча Кубка ФНЛ

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Фанаты «Шинника» напали на болельщиков «Факела» и «Урала» во время матча Кубка ФНЛ

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Болельщики «Факела» и «Урала» были избиты во время матча Кубка ФНЛ

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