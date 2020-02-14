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«Факел» победил «Урал» на Кубке ФНЛ
TV Губерния
  • Телеканал 360°1:00
  • РЕН ТВ0:23
«Факел» победил «Урал» в первом туре Олимп Кубка ФНЛ. Команда из Воронежа одержала победу со счетом 2:1. Россия.В источнике
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