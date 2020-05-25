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«Факел» продлил контракты с Бесчастных и его тренерским штабом
Sportbox.RU
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Как отмечается, специалисты продолжат тренировать команду в следующем сезоне. Бесчастных возглавил "Факел" в октябре 2019 года.В источнике
Подробнее о событии
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«Факел» сохранил весь тренерский штаб на следующий сезон

Футбол России 04:15
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«Факел» продлил контракты с Бесчастных и его тренерским штабом

РИА Новости 03:52
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Бесчастных продлил контракт с «Факелом»

Sportbox.RU 03:45
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