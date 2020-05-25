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«Факел» продлил контракты с тренерским штабом Бесчастных
TV Губерния
  • TV Губерния
«Факел» на официальном сайте объявил о продлении сотрудничества со всеми членами тренерского штаба команды.В источнике
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Пресс-служба воронежского «Факела» опровергла сообщения о возможной смене главного тренера

TV Губерния 03:35
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«Факел» продлил контракты с тренерским штабом Бесчастных

Sport24.ru 03:22 
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«Факел продлил контракт с Бесчастных и всем тренерским штабом

Спорт-Экспресс 03:13
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