Фанат «Бернли» уволен из-за баннера «Жизни белых важны»
Хеппл устроил акцию "Жизни белых важны" во время матча команды в рамках 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Манчестер Сити". Над стадионом "Манчестер Сити" во время матча пролетел самолет, к которому был прикреплен баннер: "White Lives Matter, Burnley" (Жизни белых важны, "Бернли").В источнике Мне стыдно и неловко из-за того, что несколько болельщиков решили запустить это над стадионом. Они ничего не понимают. Этим людям нужно научиться жить в XXI веке и узнать чуть больше. Они не представляют наши идеи, идеи клуба, игроков и большинства болельщиков.Газета.Ru22 июня в 21:50