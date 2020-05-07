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Фанат Доты выиграл 6 млн рублей на экспрессе из 10 событий
Cyber.sports.ru
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Клиент букмекерской компании Parimatch поставил экспресс на 10 событий на турнирах по Доте.В источнике
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Клиент букмекерской конторы выиграл более 6 млн рублей, собрав экспресс из киберспортивных событий

Sport24.ru 06:15 
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Клиент БК выиграл более ₽6 млн на киберспортивном экспрессе

Bookmaker-ratings.ru 05:20
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Фанат Доты выиграл 6 млн рублей на экспрессе из 10 событий

Cyber.sports.ru 03:53
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