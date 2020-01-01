Представитель фан-движения «Локомотива» United South Иван Крылов сообщил корреспонденту «РБ-Спорт» о нарушении со стороны клуба правил о социальной дистанции между болельщиками на стадионе, а также о задержании фанатов команды полицией для проведения беседы о том, что «нельзя покидать стадион на 20-й минуте встречи».