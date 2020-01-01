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Фанат «Локомотива» сообщил о задержаниях болельщиков на матче РПЛ
РБК
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Представитель фанатского объединения московского «Локомотива» United South Иван Крылов заявил, что во время матча 25-го тура чемпионата России против самарских «Крыльев Советов» полиция провела задержание болельщиков, покинувших «РЖД Арену» на 20-й минуте.В источнике
С чего всё начиналось
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Полиция задерживала фанатов «Локомотива» из-за раннего выхода с «РЖД Арены»

Представитель фан-движения «Локомотива» United South Иван Крылов сообщил корреспонденту «РБ-Спорт» о нарушении со стороны клуба правил о социальной дистанции между болельщиками на стадионе, а также о задержании фанатов команды полицией для проведения беседы о том, что «нельзя покидать стадион на 20-й минуте встречи».
Bookmaker-ratings.ru 02:06
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Полиция задерживала протестующих болельщиков «Локомотива» после матча с «Крыльями»

Metaratings 08:45
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«Вы с матча? Пойдём поговорим». Полиция задерживала протестующих фанатов «Локомотива»

Чемпионат 08:06
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Фанат «Локомотива» сообщил о задержаниях болельщиков на матче РПЛ

РБК 07:46
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