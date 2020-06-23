Фаната «Бернли» уволили за баннер «Жизни белых важны»
Оказалось, что ответственный за баннер — Джейк Хеппл из компании Paradigm Precision. Вскоре после выяснения данного обстоятельства компания уволила мужчина за нарушение политики компании. В Paradigm Precision объяснили, что они не поддерживают расизм ни в каком виде.В источнике Мне стыдно и неловко из-за того, что несколько болельщиков решили запустить это над стадионом. Они ничего не понимают. Этим людям нужно научиться жить в XXI веке и узнать чуть больше. Они не представляют наши идеи, идеи клуба, игроков и большинства болельщиков.Газета.Ru22 июня в 21:50
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