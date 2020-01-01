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Фанатов «Спартака» не пустят на матч с «Арсеналом»
Тульские новости
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На сайте ИА "Тульские новости" появилась информация о том, что Фанатов «Спартака» не пустят на матч в Туле против «Арсенала».В источнике
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Матч 23-го тура РПЛ «Арсенал» — «Спартак» пройдёт со зрителями

Sport.ru 16:29
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Стало известно, как болельщики смогут попасть на матч «Арсенал» – «Спартак»

Спорт день за днем 15:07
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Матч между тульским «Арсеналом» и «Спартаком» пройдет со зрителями

Футбол России 15:05
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