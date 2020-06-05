Фанатов гостевых клубов не пустят на матчи чемпионата России
Болельщики гостевых команд не смогут попасть на трибуны на матчи чемпионата России, сообщается на официальном сайте турнира. Отмечается, что зрителей пустят на игры только при разрешении региональных властей.В источнике
С чего всё начиналось
Также «Матч ТВ» представил возможный формат показа матчей РПЛ на оставшуюся часть сезона и внес несколько предложений по производству дополнительного контента в условиях ограниченного доступа болельщиков на стадионы, сообщает официальный сайт лиги.