Фанатов гостевых клубов не пустят на матчи чемпионата России

Болельщики гостевых команд не смогут попасть на трибуны на матчи чемпионата России, сообщается на официальном сайте турнира. Отмечается, что зрителей пустят на игры только при разрешении региональных властей.