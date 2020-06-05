РПЛ опубликовала итоги сегодняшнего общего собрания клубов

5 июня в формате видеосвязи было проведено общее собрание клубов РПЛ. Был принят регламент возобновления тренировок, тестирования членов клубов на COVID-19, допуск людей на стадионы. Заявлено, что болельщики команды-гостя не будут допущены на арену.