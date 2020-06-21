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Локомотив — Оренбург 1:0
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Активные фанаты «Локомотива» намереваются в каждом матче уходить с трибун на 20-й минуте.В источнике
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