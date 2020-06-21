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Локомотив — Оренбург 1:0
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Фанаты московского «Локомотива» ушли с трибун во время матча 23-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом», чтобы поддержать уволенного с поста главного тренера Юрия Семина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».В источнике
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